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25 ноября, 12:45

Спорт

Три крупных спортивных объекта начали работу в Москве в 2024 году

Три крупных спортивных объекта начали работу в Москве в 2024 году

Почти 40 спортобъектов появились в столице за последние пять лет

"Мой район. Новости": ледовый дворец и академия хоккея появятся в Хорошёво-Мнёвниках

Новости часа: 36 новых спортивных объектов появятся в Москве в ближайшие три года

В Москве в ближайшие три года появятся 36 новых спортобъектов

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Москва активно развивает спортивную инфраструктуру, о чем свидетельствуют новые спортивные объекты – комплексы "Ника" и "Раменки", а также Дворец спорта "Некрасовка". За последние пять лет в столице появились почти четыре десятка спортивных объектов по Адресной инвестиционной программе.

Урбанист и член экспертного совета Минстроя России Евгения Муринец отметила, что спортивные объекты становятся неотъемлемой частью каждого района города. Она также выделила интересные инициативы, такие как центр самбо в Лужниках, которые являются результатом совместных усилий жителей и городских властей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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