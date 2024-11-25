Три крупных спортивных объекта начали работу в Москве в 2024 году

Москва активно развивает спортивную инфраструктуру, о чем свидетельствуют новые спортивные объекты – комплексы "Ника" и "Раменки", а также Дворец спорта "Некрасовка". За последние пять лет в столице появились почти четыре десятка спортивных объектов по Адресной инвестиционной программе.

Урбанист и член экспертного совета Минстроя России Евгения Муринец отметила, что спортивные объекты становятся неотъемлемой частью каждого района города. Она также выделила интересные инициативы, такие как центр самбо в Лужниках, которые являются результатом совместных усилий жителей и городских властей.

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