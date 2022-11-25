Тренер сборной Саудовской Аравии замотивировал игроков на победу на ЧМ в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Эффективным коучем оказался тренер сборной Саудовской Аравии. После первого тайма команда проигрывала со счетом 0:1. Но в перерыве тренер решил серьезно поговорить с игроками, после этого они вышли и забили дважды за восемь минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.