Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:30

Спорт

Болельщики показали вагончики в фан-деревне на ЧМ в Катаре

Болельщики показали вагончики в фан-деревне на ЧМ в Катаре

Футболист сборной Камеруна сыграл на ЧМ в бутсах с флагом РФ

Второй тур чемпионата мира по футболу начался в Катаре

"Ночная смена": победа сборной Бразилии в матче на ЧМ и байопик о Lamborghini

Болельщики сборной Ганы едва не устроили давку из-за бесплатных билетов на ЧМ в Катаре

Бразильцы открыли счет в матче против Сербии

В Катаре стартовал последний матч первого тура группового этапа чемпионата мира

Уругвай и Южная Корея сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре

Катарский оркестр исполнил советскую песню "Катюша" на ЧМ по футболу

Мексиканские болельщики устроили флешмоб на ЧМ по футболку в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В Сеть выложили кадры вагончиков в фан-деревне, которые предназначены для тех, кто приехал посмотреть чемпионат. Судя по кадрам, они похожи на бытовки, однако внутри чисто и аккуратно. При этом заметно, что кондиционирование сделано буквально вручную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика