Болельщики показали вагончики в фан-деревне на ЧМ в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В Сеть выложили кадры вагончиков в фан-деревне, которые предназначены для тех, кто приехал посмотреть чемпионат. Судя по кадрам, они похожи на бытовки, однако внутри чисто и аккуратно. При этом заметно, что кондиционирование сделано буквально вручную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.