Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Спорт

Второй тур чемпионата мира по футболу начался в Катаре

Второй тур чемпионата мира по футболу начался в Катаре

"Ночная смена": победа сборной Бразилии в матче на ЧМ и байопик о Lamborghini

Болельщики сборной Ганы едва не устроили давку из-за бесплатных билетов на ЧМ в Катаре

Бразильцы открыли счет в матче против Сербии

В Катаре стартовал последний матч первого тура группового этапа чемпионата мира

Уругвай и Южная Корея сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре

Катарский оркестр исполнил советскую песню "Катюша" на ЧМ по футболу

Мексиканские болельщики устроили флешмоб на ЧМ по футболку в Катаре

ЧМ по футболу в Катаре может стать последним в карьере Месси и Роналду

"Ночная смена": поражение сборной Германии на ЧМ в Катаре и день рождения Майли Сайрус

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Первый тур чемпионата завершился, второй тур стартует 25 ноября. На полях пройдут четыре матча. Первыми на поле выйдут команды Уэльса и Ирана.

Сборная Уэльса во второй раз в истории играет на чемпионате мира. Впервые им это удалось в 1958 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика