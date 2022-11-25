Второй тур чемпионата мира по футболу начался в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Первый тур чемпионата завершился, второй тур стартует 25 ноября. На полях пройдут четыре матча. Первыми на поле выйдут команды Уэльса и Ирана.

Сборная Уэльса во второй раз в истории играет на чемпионате мира. Впервые им это удалось в 1958 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.