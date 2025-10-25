Форма поиска по сайту

Новости

25 октября, 11:30

Спорт

Новости регионов: экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле в горах Дагестана

Новости регионов: экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле в горах Дагестана

Экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле в горах Дагестана. Николай Цибулько разогнался на трапе, установленном на отвесной скале. После нескольких секунд свободного падения он отпрыгнул от мотоцикла и раскрыл парашют. Байк тоже не разбился, так как у него оказался свой парашют.

Из-за сильной метели многокилометровый затор из фур образовалась на трассе в Забайкалье. Водители стоят на дороге с ночи. Участок протяженностью 35 километров стал непроходимым из-за гололеда и извилистого рельефа. На данный момент дорожные службы обрабатывают трассу песком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спорттранспортпогодарегионывидео

