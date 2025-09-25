Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 сентября, 08:00

Спорт

Хоккеист Александр Хмелевский отказался подписывать контракт с казанским "Акбарсом"

Нападающий Александр Хмелевский из хоккейного клуба "Салават Юлаев" отказался подписывать контракт с казанским "Акбарсом". Команды провели обмен 23 сентября. Уфа получила за Хмелевского защитника Уайатта Калинюка и 230 миллионов рублей. Теперь эксперты начали спорить, насколько правомерна такая сделка без согласия игрока.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо попал в больницу в США после укуса осы. Инцидент произошел во время тренировки. Клебо рассказал, что обратился за медицинской помощью после того, как у него опухла рука. Состояние спортсмена оценивается как стабильное.

