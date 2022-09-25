В Лужниках прошел финал спартакиады "Моспром". В этом году в соревнованиях приняли участие больше тысячи человек. Это сотрудники крупных столичных предприятий, а также представители около 20 вузов и городских колледжей. Уже четвертый год подряд в соревнованиях участвует и коллектив Московского НПЗ.

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