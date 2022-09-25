В Лужниках прошел финал спартакиады "Моспром". В этом году в соревнованиях приняли участие больше тысячи человек, в том числе сотрудники крупных столичных предприятий, а также представители около 20 вузов и городских колледжей.

Уже четвертый год подряд в соревнованиях участвует и коллектив Московского НПЗ. Причем три года подряд команда завода побеждала в общем зачете.

"Каждый год количество участников увеличивается. Мало того к нам присоединились вузы и колледжи, что говорит об интересе молодежи к этим мероприятиям. Мы заинтересованы форматом мероприятия и тем, что добавляем каждый год дисциплины, которые вовлекают все больше и больше молодых ребят и не только молодых", – сказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В спартакиаду "Моспрома" входят 10 видов спорта. Сейчас соревнования проходят не только в легкой атлетике, футболе или хоккее, но и в бильярде, шахматах, настольном теннисе и даже киберспорте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

