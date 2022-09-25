Криштиану Роналду разбили лицо в матче Лиги наций. Злополучный мяч форварду сборной Португалии прилетел от голкипера чешской команды Томаша Вацлика. В первом тайме он выбивал мяч кулаком и попал в лицо сопернику.

Португальским врачам удалось остановить кровотечение, Криштиану продолжил игру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

