Российский этап "Формулы-1" в Сочи стартовал с происшествий

Российский этап гран-при "Формулы-1", который стартовал накануне в Сочи, уже запомнился зрителям. Помимо ливней, заставляющих организаторов корректировать расписание заездов на трассе "Сочи Автодром", произошло два ЧП.



Итальянский пилот Alfa Romeo Антонио Джовинацци попал в аварию. Гонщик потерял контроль над болидом и врезался в отбойник задней частью машины.

Итальянец попытался продолжить движение и заехать в боксы, но инженеры Alfa Romeo по радио попросили пилота остановиться, так как болид буквально разваливался. Из-за инцидента свободные заезды приостановили.

Другая неприятность случилась с командой Mercedes-Benz. Пилот Льюис Хэмилтон при заезде в боксы сбил отвечающего за домкрат механика.

Гонщик не успел вовремя полностью остановить болид. В результате механик оказался на асфальте, но тут же самостоятельно поднялся. Спортсмен извинился перед пострадавшим по радиосвязи и поинтересовался о его состоянии. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

