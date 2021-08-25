В "Мегаспорте" стартовал Кубок мэра Москвы

В столице стартовал Кубок мэра Москвы по хоккею. Церемония открытия турнира прошла на льду "Мегаспорта".

Эти предсезонные соревнования проводятся c 2008 года среди столичных команд и других клубов, играющих в Континентальной хоккейной лиге.

В этом году турнир будет проходить по новой системе. Всего будет сыграно девять матчей. На льду уже встретились московские ЦСКА и "Динамо". Последний победил со счетом 3:2. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.