Минспорт внес гонки дронов и лазерный бой во Всероссийский спортивный реестр

Минспорт внес гонки дронов и лазерный бой (лазертаг) во Всероссийский спортивный реестр. Кроме того, лазертаг даже предлагают включить в курсы начальной военной подготовки, а также создать школьную и студенческую лиги.

Еще в реестр попали брейкинг, воздушная гимнастика и многоборье "Готов к труду и обороне", авиационные гонки, фиджитал-спорт и зимнее плавание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.