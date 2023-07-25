07:45Спорт
Минспорт внес гонки дронов и лазерный бой во Всероссийский спортивный реестр
Минспорт внес гонки дронов и лазерный бой (лазертаг) во Всероссийский спортивный реестр. Кроме того, лазертаг даже предлагают включить в курсы начальной военной подготовки, а также создать школьную и студенческую лиги.
Еще в реестр попали брейкинг, воздушная гимнастика и многоборье "Готов к труду и обороне", авиационные гонки, фиджитал-спорт и зимнее плавание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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