Российские лучницы взяли "серебро" ОИ в Токио

Российские лучницы взяли "серебро" в командном турнире. Его завоевали Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова.

25 июля команда ОКР получила и золотую медаль. Ее завоевала стрелок Виталина Бацарашкина. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.