Футболист Матвей Сафонов погасил долг по алиментам

Футболист Матвей Сафонов погасил 64-миллионный долг по алиментам. Об этом сообщил его адвокат. Представители бывшей супруги вратаря подтвердили информацию в суде и отозвали заявление о банкротстве. Спор по выплатам продолжался больше года.

Сафонов развелся с первой супругой в 2021 году. От этого брака у спортсмена осталась дочь. Суд назначил ей алименты в размере одной четвертой дохода отца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.