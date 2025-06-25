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25 июня, 11:30

Спорт

Футболист Матвей Сафонов погасил долг по алиментам

Футболист Матвей Сафонов погасил долг по алиментам

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Футболист Матвей Сафонов погасил 64-миллионный долг по алиментам. Об этом сообщил его адвокат. Представители бывшей супруги вратаря подтвердили информацию в суде и отозвали заявление о банкротстве. Спор по выплатам продолжался больше года.

Сафонов развелся с первой супругой в 2021 году. От этого брака у спортсмена осталась дочь. Суд назначил ей алименты в размере одной четвертой дохода отца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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