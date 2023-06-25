Поздняков заявил, что МОК следует поторопиться и исправить ситуацию с допуском россиян

Международному олимпийскому комитету следует поторопиться с решением вопроса о допуске российских спортсменов к участию в играх 2024 года в Париже. Об этом сказал президент российского олимпийского комитета Станислав Поздняков.

По его словам, время на то, чтобы исправить ситуацию, еще есть. Условия, которые озвучил МОК, он считает унизительными и неприемлемыми. В частности, атлетам предложено выступать в нейтральном статусе, и только тем, кто не высказывался в поддержку СВО. Но даже в таком случае им запрещено выступать в командных дисциплинах.

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