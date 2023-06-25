Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Спорт

Поздняков заявил, что МОК следует поторопиться и исправить ситуацию с допуском россиян

Поздняков заявил, что МОК следует поторопиться и исправить ситуацию с допуском россиян

Футбольные болельщики устроили пиротехническую акцию на матче в Аргентине

Российские фехтовальщики не смогут выступать под эгидой EFC

Чешский хоккеист Гашек заявил, что хочет помочь в отстранении спортсменов РФ от Олимпиады

Демонтаж металлических конструкций горнолыжного комплекса "СнежКом" начали в Красногорске

Специалисты начали демонтаж металлических конструкций горнолыжного комплекса "СнежКом"

Демонтаж металлических конструкций комплекса "СнежКом" начали в Красногорске

Специалисты начали демонтаж металлических конструкций комплекса "СнежКом"

Новости часа: Захарова заявила, что ФРГ спонсирует терроризм

Новости часа: до 8 баллов обещают вечером 23 июня на дорогах в центре Москвы

Международному олимпийскому комитету следует поторопиться с решением вопроса о допуске российских спортсменов к участию в играх 2024 года в Париже. Об этом сказал президент российского олимпийского комитета Станислав Поздняков.

По его словам, время на то, чтобы исправить ситуацию, еще есть. Условия, которые озвучил МОК, он считает унизительными и неприемлемыми. В частности, атлетам предложено выступать в нейтральном статусе, и только тем, кто не высказывался в поддержку СВО. Но даже в таком случае им запрещено выступать в командных дисциплинах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика