Чешский хоккеист Гашек заявил, что хочет помочь в отстранении спортсменов РФ от Олимпиады

Чешский хоккеист Доминик Гашек намерен поспособствовать отстранению российских спортсменов от парижской Олимпиады и других знаковых соревнований. Об этом он заявил местной прессе.

Обладатель Кубка Стэнли планирует выступить в Европарламенте в июле. Гашек должен встретиться с самыми влиятельными депутатами и обсудить с ними решения спортивных федераций, которые одобрили возвращение России и Белоруссии на старты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.