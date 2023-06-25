Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Спорт

Чешский хоккеист Гашек заявил, что хочет помочь в отстранении спортсменов РФ от Олимпиады

Чешский хоккеист Гашек заявил, что хочет помочь в отстранении спортсменов РФ от Олимпиады

Демонтаж металлических конструкций горнолыжного комплекса "СнежКом" начали в Красногорске

Специалисты начали демонтаж металлических конструкций горнолыжного комплекса "СнежКом"

Демонтаж металлических конструкций комплекса "СнежКом" начали в Красногорске

Специалисты начали демонтаж металлических конструкций комплекса "СнежКом"

Новости часа: Захарова заявила, что ФРГ спонсирует терроризм

Новости часа: до 8 баллов обещают вечером 23 июня на дорогах в центре Москвы

"Актуальный репортаж": как устроена фитнес-индустрия в Москве

"Актуальный репортаж": футболист "Спартака" Промес приговорен к 1,5 годам заключения

Новости часа: на участке Ленинградского проспекта начали менять асфальт

Чешский хоккеист Доминик Гашек намерен поспособствовать отстранению российских спортсменов от парижской Олимпиады и других знаковых соревнований. Об этом он заявил местной прессе.

Обладатель Кубка Стэнли планирует выступить в Европарламенте в июле. Гашек должен встретиться с самыми влиятельными депутатами и обсудить с ними решения спортивных федераций, которые одобрили возвращение России и Белоруссии на старты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика