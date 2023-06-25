09:30Спорт
Чешский хоккеист Гашек заявил, что хочет помочь в отстранении спортсменов РФ от Олимпиады
Чешский хоккеист Доминик Гашек намерен поспособствовать отстранению российских спортсменов от парижской Олимпиады и других знаковых соревнований. Об этом он заявил местной прессе.
Обладатель Кубка Стэнли планирует выступить в Европарламенте в июле. Гашек должен встретиться с самыми влиятельными депутатами и обсудить с ними решения спортивных федераций, которые одобрили возвращение России и Белоруссии на старты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.