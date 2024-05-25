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25 мая, 16:20

M24.RU

Парад спортсменов прошел на ВДНХ

Парад спортсменов прошел на ВДНХ

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25 мая в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ прошел парад спортсменов. Мероприятие было приурочено к 105-летию первого парада физкультурников, который состоялся на Красной площади в 1919 году.

В параде участие приняли две тысячи спортсменов, в числе которых:

  • вице-председатель общественного движения "Здоровое Отечество", боксер, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Олег Саитов;
  • гимнастка, серебряный призер олимпийских игр, чемпионка мира Дарья Нагорная;
  • гимнаст, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Никита Нагорный;
  • шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин;
  • спортсменка, выступающая в синхронном плавании, семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина;
  • гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы Светлана Хоркина;
  • гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов.
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