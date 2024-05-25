Парад спортсменов прошел на ВДНХ

25 мая в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ прошел парад спортсменов. Мероприятие было приурочено к 105-летию первого парада физкультурников, который состоялся на Красной площади в 1919 году.

В параде участие приняли две тысячи спортсменов, в числе которых:

