Более 2 тысяч спортсменов приняли участие в параде-шествии на ВДНХ. Мероприятие прошло на выставке-форуме "Россия". Его приурочили к 105-летию первого парада физкультурников на Красной площади.

Организатором выступило движение "Здоровое Отечество". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

