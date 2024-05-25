25 мая, 19:30Спорт
Более 2 тысяч спортсменов приняли участие в параде-шествии на ВДНХ
Более 2 тысяч спортсменов приняли участие в параде-шествии на ВДНХ. Мероприятие прошло на выставке-форуме "Россия". Его приурочили к 105-летию первого парада физкультурников на Красной площади.
Организатором выступило движение "Здоровое Отечество". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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