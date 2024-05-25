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Новости

25 мая, 19:30

Спорт

Более 2 тысяч спортсменов приняли участие в параде-шествии на ВДНХ

Более 2 тысяч спортсменов приняли участие в параде-шествии на ВДНХ

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Более двух тысяч спортсменов и около 30 федераций приняли участие в параде на ВДНХ

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На ВДНХ организовали шествие в честь 105-летия первого спортпарада на Красной площади

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Более 2 тысяч спортсменов приняли участие в параде-шествии на ВДНХ. Мероприятие прошло на выставке-форуме "Россия". Его приурочили к 105-летию первого парада физкультурников на Красной площади.

Организатором выступило движение "Здоровое Отечество". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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