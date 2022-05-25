Правительство Великобритании одобрило продажу ФК "Челси"

Правительство Великобритании выдало лицензию, разрешающую продажу футбольного клуба "Челси", который принадлежит бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом сообщила министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис в Twitter.

Она подчеркнула, что долгосрочное будущее футбольного клуба может быть гарантировано только при новом владельце, учитывая санкции, введенные против связанных с Владимиром Путиным лиц.