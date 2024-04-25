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25 апреля, 07:15

Спорт

Пункты проката спортинвентаря откроются в парках Москвы 1 мая

Пункты проката спортинвентаря откроются в парках Москвы 1 мая

Пункты проката спортинвентаря откроются в столичных парках 1 мая

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С 1 мая в парках Москвы откроется сезон проката спортивного инвентаря. Посетители смогут арендовать велосипеды, ролики, самокаты, детские электромобили или, например, принадлежности для спортивных игр.

В качестве залога принимаются деньги либо любой документ, кроме паспорта. Пункты проката будут открыты каждый день, но режим работы может меняться в зависимости от погодных условий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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