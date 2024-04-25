25 апреля, 07:15Спорт
Пункты проката спортинвентаря откроются в парках Москвы 1 мая
С 1 мая в парках Москвы откроется сезон проката спортивного инвентаря. Посетители смогут арендовать велосипеды, ролики, самокаты, детские электромобили или, например, принадлежности для спортивных игр.
В качестве залога принимаются деньги либо любой документ, кроме паспорта. Пункты проката будут открыты каждый день, но режим работы может меняться в зависимости от погодных условий.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.