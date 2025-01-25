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25 января, 17:40

M24.RU

Зимний фестиваль школьного спорта прошел в "Лужниках"

Зимний фестиваль школьного спорта прошел в "Лужниках"

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Лыжные гонки прошли в "Лужниках"

Сотни людей посетили лыжные соревнования в "Лужниках" 26 января

Лыжные соревнования для детей и взрослых стартовали в СК "Лужники"

Самым снежным местом столицы в эти выходные стал олимпийский комплекс "Лужники". Здесь в рамках проекта "Зима в Москве" прошел зимний фестиваль школьного спорта. Зрители Москвы онлайн могли следить за этим событием в прямом эфире.

Участники фестиваля соревновались в лыжных гонках на дистанциях один и два километра, поиграли в волейбол на снегу, тэг-регби и снежки. В ходе шоу-программы ВМХ-райдеры и сноубордисты показали свои лучшие трюки.

Мастер-классы для всех желающих провели звезды российского спорта. Профессиональными секретами поделились хоккеист Максим Гончаров и олимпийская чемпионка в фигурном катании Аделина Сотникова.

С прославленными спортсменами, школьниками и их родителями пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Сюжет: Зима в Москве
спортфестиваливидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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