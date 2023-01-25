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FIFA представила официальный мяч женского ЧМ-2023

FIFA представила официальный мяч женского ЧМ-2023

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FIFA представила официальный мяч Чемпионата мира по футболу среди женщин. Ему дали имя Oceaunz. Презентацию организовали в Сиднее.

В мяче использована новейшая технология Connected Ball, она позволит повысить качество аналитических данных. В дизайне мяча его создатели попытались отразить ландшафты стран-хозяек. Турнир пройдет этим летом в Австралии и Новой Зеландии.

Сборная России в нем не участвует. FIFA и UEFA отстранили российских спортсменов от крупных турниров из-за специальной военной операции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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