FIFA представила официальный мяч женского ЧМ-2023

FIFA представила официальный мяч Чемпионата мира по футболу среди женщин. Ему дали имя Oceaunz. Презентацию организовали в Сиднее.

В мяче использована новейшая технология Connected Ball, она позволит повысить качество аналитических данных. В дизайне мяча его создатели попытались отразить ландшафты стран-хозяек. Турнир пройдет этим летом в Австралии и Новой Зеландии.

Сборная России в нем не участвует. FIFA и UEFA отстранили российских спортсменов от крупных турниров из-за специальной военной операции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.