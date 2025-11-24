Столичный ФК "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром"

Столичный "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" в 16-м туре чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

Открыли счет "железнодорожники", но удержать его смогли только 5 минут. Ничейный результат позволил краснодарцам вернуться на первое место в турнирной таблице, а "Локомотив" теперь занимает четвертую строчку.

Этим туром завершилась первая половина сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

