Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Реконструкция стадиона "Торпедо" выполнена уже на 70% и выходит на финишную прямую, сообщил Сергей Собянин. Исторический стадион перестроят в современную арену для соревнований всероссийского и международного уровней. Рядом сделают тренировочные поля с искусственным покрытием и подогревом: одно полноразмерное и два малых.

"В районе Кунцево городом одобрен уже третий проект комплексного развития территории. Он предусматривает реорганизацию участка площадью 3,16 гектара на Молдавской улице. Там построили более 80 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Всего в Кунцеве осуществят редевелопмент около 19,5 гектара земли, где в совокупности построят свыше 711 тысяч квадратных метров недвижимости. Это позволит создать более 4 тысяч рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Тоннелепроходческие щиты "Натали" и "Виктория" прошли более 70% пути от станции метро "Рублево-Архангельское" до "Липовой Рощи". После завершения проходки строители приступят к созданию основных конструкций второй станции.