Новости часа: 36 новых спортивных объектов появятся в Москве в ближайшие три года

36 новых спортивных объектов появятся в Москве в ближайшие три года. Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, в 2025-м планируют завершить строительство ФОКа в Северном Измайлове. Скоро откроются и три спорткомплекса с бассейнами в районах Левобережный, Лосиноостровский и Москворечье-Сабурово.

Около 900 идей для улучшения движения на дорогах воплотили в Москве. По проектам ЦОДД обустроили более 200 новых переходов, оборудовали парковки, островки безопасности, светофоры. Кроме того, за счет переразметки появилось ещё более 100 дополнительных полос.

Еще на четыре маршрута вышли электробусы вместо автобусов. Маршрут М5, который связывает стадион "Лужники" с метро "Достоевская", и М6, который соединяет стадион "Лужники" с "Дангауэровкой", проходят через центр и юго-восток города. Они связывают семь районов с 30-ю станциями метро, МЦК и МДЦ.