Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

24 ноября, 22:30

Спорт

В Катаре стартовал последний матч первого тура группового этапа чемпионата мира

В Катаре стартовал последний матч первого тура группового этапа чемпионата мира

Уругвай и Южная Корея сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре

Катарский оркестр исполнил советскую песню "Катюша" на ЧМ по футболу

Мексиканские болельщики устроили флешмоб на ЧМ по футболку в Катаре

ЧМ по футболу в Катаре может стать последним в карьере Месси и Роналду

"Ночная смена": поражение сборной Германии на ЧМ в Катаре и день рождения Майли Сайрус

Сборная Германии устроила акцию протеста на ЧМ в Катаре

Россиянам рассказали о жалобах болельщиков и участников ЧМ по футболу в Катаре

Ведущие мировые команды отметились поражениями на ЧМ по футболу в Катаре

Бельгия открыла счет в матче с Канадой на ЧМ в Катаре

В Катаре стартовал последний на 24 ноября матч, Бразилия – Сербия. Он закрывает первый тур группового этапа чемпионата мира по футболу.

Игровой день начался со встречи Швейцарии с Камеруном. Швейцарцы забили единственный гол.

Дальше болельщиков ждала четвертая нулевая ничья на этом чемпионате мира – ни одного мяча друг другу не забили сборные Уругвая и Южной Кореи. Настроения добавили Португалия и Гана, которые вышли после. Этот матч закончился со счетом 3:2 в пользу португальцев.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика