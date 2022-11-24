В Катаре стартовал последний матч первого тура группового этапа чемпионата мира

В Катаре стартовал последний на 24 ноября матч, Бразилия – Сербия. Он закрывает первый тур группового этапа чемпионата мира по футболу.

Игровой день начался со встречи Швейцарии с Камеруном. Швейцарцы забили единственный гол.

Дальше болельщиков ждала четвертая нулевая ничья на этом чемпионате мира – ни одного мяча друг другу не забили сборные Уругвая и Южной Кореи. Настроения добавили Португалия и Гана, которые вышли после. Этот матч закончился со счетом 3:2 в пользу португальцев.

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