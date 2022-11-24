Сборная Германии устроила акцию протеста на ЧМ в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Футболисты сборной Германии, которые 23 ноября проиграли матч команде Японии, отметились акцией протеста при коллективном фотографировании. Игроки закрыли себе рты руками. Все из-за того, что самолет команды из-за радужной окантовки развернули из Катара и отправили в Оман.

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