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Спорт

Сборная Германии устроила акцию протеста на ЧМ в Катаре

Сборная Германии устроила акцию протеста на ЧМ в Катаре

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Сборная Японии обыграла немцев на чемпионате мира по футболу в Катаре

Сборная Германии уступила команде Японии на групповом этапе ЧМ в Катаре

Стало известно, сколько Катар потратил на подготовку к ЧМ по футболу

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Футболисты сборной Германии, которые 23 ноября проиграли матч команде Японии, отметились акцией протеста при коллективном фотографировании. Игроки закрыли себе рты руками. Все из-за того, что самолет команды из-за радужной окантовки развернули из Катара и отправили в Оман.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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