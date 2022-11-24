Россиянам рассказали о жалобах болельщиков и участников ЧМ по футболу в Катаре

Чемпионат мира по футболу в Катаре за первые дни успел стать самым скандальным в истории. Пожаловались все: болельщики, журналисты и участники. Например, иранские фанаты протестуют против дискриминации – их футболисты отказываются петь гимн своей страны.

Во вторник, 22 ноября, воздушная гавань Дохи не разрешила приземлиться самолету с немецкими футболистами. Причина – в лозунге ЛГБТ и изображении нескольких мужчин на фюзеляже лайнера. В Катаре запрещена пропаганда гомосексуализма,

Чем еще болельщики недовольны? Что происходит на Чемпионате? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.