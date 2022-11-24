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Ведущие мировые команды отметились поражениями на ЧМ по футболу в Катаре

Ведущие мировые команды отметились поражениями на ЧМ по футболу в Катаре

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Ведущие мировые команды отметились поражениями на чемпионате мира по футболу в Катаре. Вслед за Аргентиной, которая проиграла Саудовской Аравии, поражение переживают болельщики сборной Германии. Свой первый матч на соревнованиях немцы проиграли японцам и заняли последнее место в группе. Для Японии случившееся – историческая спортивная победа.

Теперь фанаты футбола обсуждают, как начнется турнир с участием Криштиану Роналду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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