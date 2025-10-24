Форма поиска по сайту

24 октября, 14:30

Гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ в Индонезии

Гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ в Индонезии

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала третью медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии.

Сначала она победила в личном многоборье. Затем завоевала золото в состязаниях в опорном прыжке. В этой дисциплине российская спортсменка обошла своих основных соперниц из Канады и США. Теперь появилась новость о том, что Мельникова выиграла серебро в соревнованиях на брусьях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

