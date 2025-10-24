Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 08:00

Спорт

Российская гимнастка Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в личном многоборье

Российская гимнастка Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в личном многоборье

Москвичам доступны бесплатные тренировки по 77 видам спорта

Соревнования по 50 видам спорта пройдут на фестивале "Спортлэнд" в Москве

ФК "Зенит" обыграл "Оренбург" в матче Кубка России

Кубок силовых структур по рукопашному бою прошел в Москве

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по 70 видам спорта

Москвичи могут принять участие в бесплатных тренировка по разным видам спорта

Сборная России примет участие в финале ЧМ по спортивной гимнастике

Москва продолжит развивать программы бесплатного спорта для горожан

В Москве стартовал международный турнир по падел-теннису

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в личном многоборье. Спортсменка набрала 55,066 балла, оставив позади американку Лиэнн Вонг. 24 и 24 октября в Джакарте будут разыграны медали на отдельных снарядах. Там выступят Мельникова, Даниел Маринов, а также Лейла Васильева, Анна Калмыкова и Владислав Поляшов.

Три гола, которые "Балтика" забила "Локомотиву", отменили. В итоге матч 6-го тура группового этапа Кубка России завершился со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. Первый из аннулированных мячей калининградской команды забил Иван Беликов после передачи Сергея Пряхина. Однако взятие ворот не засчитали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика