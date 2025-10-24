Российская гимнастка Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в личном многоборье

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в личном многоборье. Спортсменка набрала 55,066 балла, оставив позади американку Лиэнн Вонг. 24 и 24 октября в Джакарте будут разыграны медали на отдельных снарядах. Там выступят Мельникова, Даниел Маринов, а также Лейла Васильева, Анна Калмыкова и Владислав Поляшов.

Три гола, которые "Балтика" забила "Локомотиву", отменили. В итоге матч 6-го тура группового этапа Кубка России завершился со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. Первый из аннулированных мячей калининградской команды забил Иван Беликов после передачи Сергея Пряхина. Однако взятие ворот не засчитали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.