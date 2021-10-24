ФК "Спартак" потерпел самое крупное поражение в ЧР, проиграв "Зениту"

Петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал крупную победу над московским "Спартаком" в игре 12-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 7:1.

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