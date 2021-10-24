В Ногинске установили новый мировой рекорд по буксировке грузовика с водой. Сергей Агаджанян протащил пожарный Камаз весом почти 14,5 тонн на 19 метров.

На это ему потребовалась одна минута и 16 секунд. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

