Хоккейный клуб "Ак Барс" получил Александра Хмелевского

Хоккейный клуб "Ак Барс" перехватил у "Салавата Юлаева" Александра Хмелевского, заплатив почти четверть миллиарда рублей. Взамен уфимская команда получила денежную компенсацию и канадского защитника Уайтта Калинюка.

В США российский хоккеист Александр Овечкин восстановился после травмы и вернулся на лед. 18 сентября он получил повреждение на первой тренировке перед стартом сезона НХЛ и пропустил еще две тренировки, а также первый предсезонный матч "Вашингтон Кэпиталз" против "Бостона".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.