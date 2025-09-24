Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 сентября, 07:00

Спорт

Хоккейный клуб "Ак Барс" получил Александра Хмелевского

В Самаре задержали болельщика, который выбежал на поле во время матча

Чемпионат России по регби среди женских команд пройдет 27 сентября в Москве

12-й Московский марафон собрал рекордное количество участников

Регбийные матчи, забег и турниры по шашкам пройдут в Москве в выходные

Французский футболист Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча"

"Интервью": Анастасия Гребенкина – про большой спорт

Несколько мировых рекордов установлены в Москве во время эстафеты по Садовому кольцу

Жители столицы рассказали о роли спорта в их жизни

Москва укрепила статус спортивной столицы

Хоккейный клуб "Ак Барс" перехватил у "Салавата Юлаева" Александра Хмелевского, заплатив почти четверть миллиарда рублей. Взамен уфимская команда получила денежную компенсацию и канадского защитника Уайтта Калинюка.

В США российский хоккеист Александр Овечкин восстановился после травмы и вернулся на лед. 18 сентября он получил повреждение на первой тренировке перед стартом сезона НХЛ и пропустил еще две тренировки, а также первый предсезонный матч "Вашингтон Кэпиталз" против "Бостона".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

