Владелец ФК "Краснодар" рассказал, как дальше будет управлять клубом

Футбольным клубом "Краснодар" будут управлять иначе. Об этом заявил его владелец Сергей Галицкий.

Он объяснил, что не всегда может участвовать в этом из-за болезни, поэтому в ближайшее время полномочия разделят.

Как заявил Галицкий, реорганизовывать управление закончат к середине весны. Клуб "Краснодар" был создан в 2008 году, с тех пор он трижды завоевывал бронзу чемпионатов России, а в 2014 году выходил в финал Кубка России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.