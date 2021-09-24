Россия подаст заявку на проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По его словам, документы сейчас готовятся. Среди городов-кандидатов – Санкт-Петербург, Казань и Владивосток.

Параллельно полным ходом идет подготовка наших спортсменов к зимней олимпиаде следующего года в Пекине. Уже в декабре могут представить форму, в которой атлеты поедут в Китай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.