24 августа, 10:00

Спорт

Бывшую первую ракетку мира Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Бывшую первую ракетку мира Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Об этом объявила 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс.

Церемония прошла в американском городе Ньюпорт. Шарапова за карьеру выиграла пять турниров "Большого шлема" и 36 турниров Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. Также она стала третьим представителем России в Зале славы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

