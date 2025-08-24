24 августа, 10:00Спорт
Бывшую первую ракетку мира Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Бывшую первую ракетку мира Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Об этом объявила 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс.
Церемония прошла в американском городе Ньюпорт. Шарапова за карьеру выиграла пять турниров "Большого шлема" и 36 турниров Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. Также она стала третьим представителем России в Зале славы.
