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24 августа, 23:45

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В столице стартовал хоккейный турнир Кубка мэра Москвы. На матче открытия действующий чемпион ЦСКА победил "Динамо". Итоговый счет на табло 3:2 в пользу армейцев.

Дубль в составе красно-синих оформил Владислав Каменев, еще одна шайба на счету Михаила Григоренко. У бело-голубых отличились Владислав Михайлов и Даниил Пыленков. Турнир – традиционный, проводится уже в 16-й раз. В этом году он приурочен к 100-летию московского спорта и 100-летию обществ ЦСКА и "Динамо".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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