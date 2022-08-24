Кубок Кремля по бильярду стартовал во Дворце спорта "Лужники"

Во Дворце спорта "Лужники" стартовал один из самых престижных турниров мирового значения по бильярдному спорту – Кубок Кремля. В нем приняли участие сильнейшие игроки из 20 стран мира званием не ниже кандидата в мастера спорта.

Соревнования пройдут в трех номинациях: свободная и комбинированная пирамиды и "Пул 10". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.