Сборная Китая лидирует в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

Сборная ОКР в первый день соревнований расположилась на 10-й строчке в медальном зачете с серебром и бронзой. Лидерами остаются китайцы – у них три золотые медали. Хозяйка турнира Япония на третьем месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

