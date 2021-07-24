Россия расположилась на девятом месте медального зачета Олимпийских игр, в копилке сборной – две медали. Лидером стал Китай.

Российские пловцы вышли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом. Женская сборная России по водному поло обыграла Китай.

Тхэквондист Михаил Артамонов стал третьим в весовой категории до 58 килограммов. Поединок с Лукасом Лаутаро Гусманом был остановлен за несколько секунд до окончания, когда преимущество россиянина стало неоспоримым – 20 баллов.

Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. 24-летняя Галашина – двукратная чемпионка Европы.

Российские волейболисты сегодня обыграли команду из Аргентины. Матч группового этапа олимпийского турнира завершился со счетом 3:1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

