На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап. Настоящим украшением последнего тура стал матч Германия – Венгрия. Венгры в игре с соперником дважды выходили вперед, и только в концовке подопечные Иохима Лева смогли вырвать ничью.

Венгры на этом турнире продемонстрировали свой боевой дух. Правда, ничья с немцами венгров не спасла, они заняли в своей группе последнее место и отправляются домой.

А вот сборная Украины, оказавшись в своем квартете на третьей позиции, по дополнительными показателям прорвались в плей-офф Евро впервые в своей истории.

Игры 1/8 финала начнутся в субботу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.