Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках" 24 мая

Суперфинал Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 24 мая в 18:00 в "Лужниках". Все билеты на матч распроданы, движение в районе стадиона закрыто.

В Москве также празднуют День футбола, на который прибыли звездные спортсмены из Италии. Экс-вратарь Роман Березовский заявил, что "Краснодар" имеет преимущество в сыгранности, но "Спартак" получит поддержку большой армии болельщиков на трибунах.

