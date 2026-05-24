Европейский гимнастический союз снял ограничения с жителей России и Белоруссии

Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза вслед за Международной федерацией гимнастики снял ограничения по участию россиян и белорусов на турнирах под своей эгидой. Решение будет ратифицировано на внеочередном собрании союза в ближайшее время.

Теперь российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном на всех турнирах любого уровня. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что это решение является шагом к восстановлению единого спортивного пространства.

