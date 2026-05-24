Турнир "Родные игры" прошел в "Лужниках" для детей от 6 до 11 лет

Турнир по футболу "Родные игры" прошел в "Лужниках" и собрал начинающих спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет. В соревнованиях участвовали 3,5 тысячи детей и свыше 80 столичных школ, в финале сразились почти 50 команд.

Число участников по сравнению с прошлым годом выросло вдвое. Турнир проводится при поддержке департамента науки и образования Москвы и инвестора в развитие детско-юношеского футбола Сергея Ломакина.

