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24 мая, 17:10

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Фестиваль школьного спорта прошел в "Лужниках"

Фестиваль школьного спорта прошел в "Лужниках"

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24 мая в "Лужниках" состоялся масштабный фестиваль школьного спорта. Он собрал более 30 тысяч любителей здорового образа.

Гостей ждали соревнования в самых разных дисциплинах – от шахмат и шашек до рукопашного боя. Все желающие могли попробовать сдать нормы ГТО, а также преодолеть "путь ниндзя" на специальной полосе препятствий.

Также на площадках олимпийского комплекса прошли показательные выступления по фитнес-аэробике, гимнастике, киберспорту и BMX, мастер-классы от звезд российского спорта и концерты известных артистов.

Вместе с юными участниками фестиваля свою ловкость, скорость и уверенность в себе проверила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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