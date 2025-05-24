На спортивном фестивале в "Лужниках" наградят победителей учебного сезона

В столице 24 мая подводят итоги спортивного школьного сезона – в "Лужниках" проходит масштабный фестиваль. Это итоговое мероприятие учебного года, на котором награждают победителей соревнований и определяют лучшие школьные и студенческие спортивные клубы.

Каждый участник может попробовать свои силы в различных активностях – от спаринга до футбола. Родители и команды делятся эмоциями, отмечая атмосферу праздника. По словам организаторов, фестиваль за день посетит более 25 тысяч человек – интерес к школьному спорту в Москве продолжает расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.