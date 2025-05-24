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24 мая, 14:15

Спорт

Александр Овечкин может вскоре прилететь в Москву

Александр Овечкин может вскоре прилететь в Москву

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Российский хоккеист Александр Овечкин, возможно, прилетит в Москву. Поводом для обсуждений стал пост его супруги Анастасии Шубской в социальных сетях. Она опубликовала видео из аэропорта, на кадрах – множество чемоданов и сумок. Поклонники уверены: хоккеист собирается домой.

Ранее агент спортсмена Глеб Чистяков сообщал, что у Овечкина есть планы в России, но детали не раскрывал, отметив, что сам хоккеист все расскажет позже. Известно, что в прошлом году в это же время Овечкин был в Москве – он поздравлял выпускников хоккейной школы "Динамо" и участвовал в турнире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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