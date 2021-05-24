В Москву привезли Кубок Анри Делоне

В Москву привезли главный футбольный европейский трофей – Кубок Анри Делоне. Его вручат победителю чемпионата Европы 2020.

Из-за коронавируса турнир перенесли на этот год, несколько матчей пройдут в России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.