Символ Московского велофестиваля выберут на портале "Активный гражданин"

Весной в Москве пройдет традиционный велофестиваль. Жители столицы могут выбрать для него талисман в голосовании на сайте проекта "Активный гражданин".

Всего представлено 13 вариантов. Символ, который наберет больше всего голосов, будет сопровождать велосипедистов во время заезда, а также появится на подарках и сувенирной продукции. Итоги подведут 13 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.