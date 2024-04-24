24 апреля, 07:30Спорт
Символ Московского велофестиваля выберут на портале "Активный гражданин"
Весной в Москве пройдет традиционный велофестиваль. Жители столицы могут выбрать для него талисман в голосовании на сайте проекта "Активный гражданин".
Всего представлено 13 вариантов. Символ, который наберет больше всего голосов, будет сопровождать велосипедистов во время заезда, а также появится на подарках и сувенирной продукции. Итоги подведут 13 мая.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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